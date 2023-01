Sono disponibili le anticipazioni di Amici del 29 gennaio 2023. Cosa vedremo nella prossima puntata dello speciale pomeridiano su Canale 5?

Vi diciamo subito che, attenzione, ci saranno più concorrenti eliminati. Non uno solo ma ben due degli attuali concorrenti in gara dovranno lasciare il programma, rinunciando per sempre al sogno di raggiungere la fase Serale e di aggiudicarsi il trofeo e il premio in gettoni d’oro. Anche nella prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 29 gennaio, ci saranno diversi ospiti. Tra questi, un gradito ritorno.

Tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione, torna ad Amici il cantante Alex. Sarà lui l’ospite musicale della prossima puntata. La pagina Amici Notizie 22 riferisce inoltre anticipazioni sul primo concorrente eliminato: si tratta del ballerino Samuel che, a poche settimane dalla fase successiva, dovrà rinunciare alla sua maglia.

Non solo Samuel: eliminazione all’orizzonte anche per Vanessa. Per due che ne vengono eliminati, uno è stato così fortunato da non sostenere la propria sfida. Parliamo del ballerino Samu, che non ha potuto disputare la prova in quanto il suo sfidante era assente, non si è presentato in studio.

Sul fronte degli ospiti, la stessa pagina riferisce che la giuria del canto sarà composta da Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti. Sul fronte del ballo, invece, il verdetto sarà nelle mani di Sergio Bernal.

Sono due le maglie d’oro del serale già in possesso dei talenti di Amici ed entrambe sono state consegnate per la categoria canto. Nelle puntate di gennaio, hanno ricevuto la maglia il ballerino Ramon e la ballerina Isobel. Molte altre sono quelle da assegnare.