Dov’è Gianmarco? Il ballerino era assente ad Amici nella puntata del 22 gennaio e la conduttrice non ha fatto il minimo accenno al motivo dell’allontanamento del concorrente dallo studio.

Così, sui social immediatamente i fan si sono chiesti dove fosse finito Gianmarco e perché non si fosse presentato insieme al resto della classe per la registrazione della puntata speciale di Amici in onda il 22 gennaio su Canale 5. Dov’è Gianmarco? La risposta è semplice e non deve allarmare: il ballerino era rimasto in casetta per motivi di salute.

Gianmarco si è ammalato. Una banale influenza di stagione, nulla di particolare, ma non ha potuto prendere parte alla registrazione dello speciale trasmesso domenica 22 gennaio. Quello che ha stupito, in realtà, è che in studio nessuno avesse notato e/o fatto notare la sua assenza.

L’allievo della maestra Celentano non ha potuto esibirsi né disputare le prove ai fini della classifica di ballo e nessuno ha motivato la sua mancata presenza tra i banchi. Non una parola, né da parte dei docenti di disciplina né da parte della sua docente, e tantomeno da parte di Maria De Filippi che ha portato termine la puntata ignorando completamente la questione di Gianmarco.

In realtà non c’era nulla di cui preoccuparsi ma le tante domande dei fan sui social avrebbero potuto trovare risposte nel corso della puntata. Ad ogni modo, ci teniamo a tranquillizzare tutti coloro che ci hanno scritto allarmati: Gianmarco non è stato eliminato e tornerà nella prossima puntata di Amici, punto a sostenere sfide che potrebbero consentirgli di guadagnare l’ambita maglia del serale, per ora già assegnata a due ballerini. Sono infatti Ramon e Isobel i primi due allievi ad indossare la maglia d’oro.