Ci sono diversi fattori che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la storia del Samsung Galaxy S22 e della sua tenuta dopo il rilascio di ben due aggiornamenti in giro per il mondo durante il mese di gennaio. Tutti, ormai, sono mentalizzati su febbraio, visto che entro pochissime settimane la serie riceverà il pacchetto software più atteso di questo periodo. Chiaro il riferimento a One UI 5.1, considerando il fatto che questi prodotti sono praticamente in pole position secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione di recente.

Focus sullo stato di salute della batteria per il Samsung Galaxy S22 dopo il rilascio dell’aggiornamento di gennaio

Come stanno le cose in questo particolare momento storico a proposito della batteria per il Samsung Galaxy S22 dopo l’arrivo sul mercato del doppio aggiornamento di gennaio? Le patch di cui tanto si parla in questa fase hanno in teoria il compito di migliorare in linea generale l’esperienza di utilizzo del device. Il nuovo pacchetto software concepito per il Samsung Galaxy S22 migliora la stabilità e la sicurezza complessive dello smartphone, in linea con quello che avviene coi software sulla carta secondari e minori.

Gli interventi di questo tipo si rivelano spesso e volentieri indispensabili per migliorare le prestazioni del dispositivo. Inoltre, la più recente tra le patch risolve alcuni problemi minori individuati nell’ultima versione del firmware. Secondo quanto raccolto sui social, soprattutto all’interno delle community tematiche, sembrerebbe che ci sia stato anche un leggero miglioramento per la durata della batteria. Sono trascorsi giorni sufficienti per tracciare un primo bilancio sotto questo punto di vista e le indicazioni sono tutto sommato positive.

A voi come sta andando il Samsung Galaxy S22 dopo l’ultimo aggiornamento di gennaio? Fateci sapere.

Continua a leggere su optimagazine.com