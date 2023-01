Ci sono ottimi segnali questa mattina per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S22 e di un Galaxy S21, visto che le due serie rientrano tra le primissime che avranno modo di ricevere l’aggiornamento con One UI 5.1 a stretto giro. Se da un lato è scontato quanto appena riportato, se non altro perché parliamo dei modelli più evoluti tra quelli lanciati dal produttore coreano sul mercato, al contempo non era poi così sicuro che il rilascio del pacchetto software sarebbe avvenuto subito dopo l’esordio sul mercato dei tanto attesi Samsung Galaxy S23.

Non si pederà tempo coi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21: subito il rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.1

Insomma, un altra buona notizia soprattutto sul fronte dei Samsung Galaxy S22, capaci di conquistare apprezzabili quote di mercato grazie anche ad offerte allettanti come quella che abbiamo avuto modo di esaminare sul nostro sito negli ultimi tempi. Su quali basi possiamo avere la certezza che i modelli citati poco fare avranno la possibilità di installare subito il pacchetto software? Secondo quanto raccolto in queste ore, il registro delle modifiche ha rivelato che la funzione legata all’aggiornamento per l’app Camera Controller del Galaxy Watch 5 ci dia delle risposte in merito.

Nello specifico, si tratta di una funzionalità di zoom concepita solo su telefoni che eseguono One UI 5.1 e, a conti fatti, il suddetto registro ci dice che funziona su telefoni rilasciati subito dopo i vari Galaxy S20, Galaxy Z Flip e Galaxy Fold. In sostanza, come evidenzia SamMobile, One UI 5.1 è compatibile con il Galaxy S21 e i nuovi telefoni della serie Galaxy S. Lo stesso, almeno sulla carta, ha valore anche per Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 e i nuovi telefoni della serie Galaxy Z.

Se da un lato quanto riportato oggi rappresenta una buona notizia per i Samsung Galaxy S22, in vista dell’aggiornamento con One UI 5.1, non possiamo parlare di chiusura definitiva per i Samsung Galaxy S20.