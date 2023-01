L’iPhone 14 è un top di gamma che può essere acquistato ad un prezzo già più conveniente rispetto al suo approdo sul mercato, merito dello sconto applicato quest’oggi da Amazon per la variante Mezzanotte da 128GB. Se si sta pensando di acquistare un dispositivo di questo genere, sicuramente questo è il momento migliore per farlo, anche perché siamo abituati ad assistere a cambiamenti rapidi di tali sconti ed in poco tempo potrebbe non essere più così appetibile su Amazon.

Disponibile ad ottimo prezzo l’iPhone 14 su Amazon da oggi: i dettagli della nuova offerta

Altro rilancio, insomma, ad una settimana dal nostro ultimo report. Approfondendo quanto propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo precedente che era di 1029 euro. Questo significa che attualmente il costo finale dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB è di 899 euro. Cifra sicuramente più conveniente e che potrebbe far pensare a qualche utente indeciso di acquistare tale top di gamma di stampo Apple. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Nel giro di pochi giorni dall’ordine, ecco che questo iPhone 14 arriverà nelle vostre case e tra l’altro c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate grazie a Cofidis. La spesa finale sarà, in questo modo, più semplice da affrontare da coloro che non possono sborsare in un’unica volta una cifra di tale portata. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna evidenziamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed un sistema fotocamere nettamente più evoluto con scatti più belli in ogni condizione di luce.

C’è la possibilità di contare sulla modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e sulla modalità Azione per riprese stabili senza sbalzi. Altra novità di questo iPhone 14 è data dal sensore per il rilevamento incidenti. Infine non manca l’ottimo processore A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee.

