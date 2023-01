Inizia a calare in modo alquanto interessante il prezzo dell’iPhone 14, ultimo top di gamma di casa Apple che quest’oggi si presenta in offerta su Amazon. Andando più nel dettaglio si tratta del modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna e può essere l’occasione per molti utenti di averlo finalmente tra le mani. Non è la variante più gettonata sul mercato, viste le tante richieste per i modelli Pro, ma questo iPhone 14 è senza dubbio uno dei top di gamma più interessanti presenti in commercio.

Nuovamente più basso il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon da oggi: i dettagli dell’ultima offerta

Torna la promozione di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, dunque. Se non interessa la rivoluzione estetica presente sulle varianti Pro e Pro Max, può essere una buona occasione affidarsi all’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14. Questo dispositivo di stampo Apple si ritrova infatti con uno sconto del 13%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 1029 euro si è arrivati ad un costo nettamente più appetibile di 899 euro.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Si può già risparmiare una bella cifra acquistando quest’oggi l’iPhone 14 su Amazon, il modello Mezzanotte da 128GB è disponibile nell’immediato sul famoso sito di e-commerce, ciò significa che nel giro di pochissimi giorni arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto e tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa finale nel tempo.

Ci sono tanti vantaggi nell’acquistare questo iPhone 14 su Amazon, sta ora a voi decidere se approfittare dell’offerta odierna. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Apple, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed un comparto fotografico nettamente migliorato. Le fotocamere si sono evolute consentendo scatti di qualità ad ogni condizione di luce. Non mancano poi la modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e quella Azione per riprese stabili e senza sbalzi. C’è anche la novità del rilevamento incidenti. Insomma un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo più vantaggioso.