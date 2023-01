Ci sono indicazioni molto interessanti anche per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S10 5G a partire da oggi, visto che alcune segnalazioni confermano l’avvio della distribuzione per la patch di gennaio. Si tratta di un aggiornamento importante e significativo non tanto per il suo contenuto, quanto perché potrebbe trattarsi dell’ultimo upgrade “regolare”. Come osservato alcuni giorni con un altro articolo e con la versione standard di questo modelli, infatti, a partire dal mese prossimo il produttore coreano non sarà più tenuto a diffondere upgrade con una cadenza prestabilita e fissa.

Focus sull’ultimo segnale per il Samsung Galaxy S10 5G a gennaio: aggiornamento anche in Italia

Alla luce delle indicazioni di queste ore, è possibile evidenziare che si tratti di una patch specifica già avvistata nel nostro continente con versione G977BXXSDHWA3. Per farvela breve, si tratta di un aggiornamento basato su Android 12, senza dimenticare il fatto che il nuovo firmware offre la patch di sicurezza di gennaio 2023 che contiene correzioni per oltre cinquanta problemi relativi alla sicurezza. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per procedere prima possibile con la sua installazine, nel momento in cui arriverà la notifica per procedere con il download a bordo dei Samsung Galaxy S10 5G in commercio in Italia.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, come del resto è stato riportato in mattinata da SamMobile, il nuovo aggiornamento pare essere già in fase di lancio in Australia, Austria, Francia, Italia, Paesi nordici, Romania e Regno Unito. Dunque, nel corso del prossimo fine settimana dovremmo avere la possibilità di procedere con il download su tutti i modelli disponibili nel nostro Paese. Il tempo ci dirà se dal prossimo mese si andrà oltre i rilasci trimestrali o meno.

La prospettiva, infatti, è che il Samsung Galaxy S10 5G inizi a ricevere aggiornamenti semestrali.