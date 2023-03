Sono novità apprezzabili ed interessanti quelle che stanno venendo a galla questa mattina, a proposito di una serie come i Samsung Galaxy S10. In particolare, da alcune ore a questa parte è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento di marzo per questi modelli, a distanza di due mesi dall’ultimo appuntamento che è stato fissato per gli smartphone in questione. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato ad inizio 2023 sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, grazie alle prime informazioni venute a galla questa mattina per il pubblico.

Avviata la distribuzione dell’aggiornamento trimestrale per il Samsung Galaxy S10 a marzo in Italia

Come stanno le cose questo lunedì? Come tutti sanno, la serie dei Samsung Galaxy S10 figura ormai nell’elenco dei device che sono destinati a ricevere un aggiornamento software trimestrale da parte di Samsung. Non ci sono scadenze fisse, ma è chiaro che allo stato attuale molto probabilmente i dispositivi di questa famiglia riceveranno il prossimo aggiornamento solo nello scorcio finale della stagione primaverile. Fatta eccezione, ovviamente, per eventuali patch che dovranno agire tempestivamente contro falle di sicurezza.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, trapela che si tratti del firmware G97xFXXSGHWC1. A conti fatti, quello venuto a galla nelle ultime ore è un aggiornamento minore che porta sullo smartphone solo la patch di sicurezza di marzo 2023. ll suo compito, almeno sulla carta, è correggere quasi 50 vulnerabilità di sicurezza, motivo per il quale sarà il caso di procedere nel più breve tempo possibile con il proprio Samsung Galaxy S10.

Come riporta SamMobile, al momento l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S10 risulta disponibile in Bulgaria, Serbia, Paesi baltici, Repubblica Ceca e Paesi Bassi, ma a breve lo toccheremo con mano anche in Italia.