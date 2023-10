Arrivano ottimi segnali, oggi, per gli utenti ancora legati al Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile scaricare il nuovo aggiornamento di settembre. Gli upgrade dovevano essere più unici che rari per questa serie, come vi avevamo anticipato a giugno con un altro articolo. In effetti, la frequenza è molto calata nel corso degli ultimi mesi, ma il segnale odierno è importante e sottolinea come il produttore coreano non abbia dimenticato chi, ancora oggi, è legato a questa serie. Insomma, occorre fare molta attenzione alle informazioni raccolte questo mercoledì, anche qui in Italia.

Importanti segnali oggi per il Samsung Galaxy S10 con il rilascio dell’aggiornamento di settembre

Per farvela breve, assistiamo da questa mattina alle prime segnalazioni di chi, in giro per il mondo, sta iniziando a ricevere notifiche per il download dell’aggiornamento di settembre. Come evidenzia SamMobile, in teoria modelli che hanno già avuto modo di toccare con mano tre importanti aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, quindi non dovrebbero riceverne di nuovi. Per questo la mossa odierna per la serie in questione ha spiazzato più di un utente, regalandoci comunque una sorpresa molto piacebole.

Il mese non deve ingannare, perché se da un lato tutti i top di gamma sono in questi giorno proiettato sulla patch di ottobre, qui per forza di cose siamo un passo indietro. La fonte citata in precedenza ci dice che dovrebbe trattarsi di aggiornamento che risulta disponibile sulla rete Telcel in Messico. Il pacchetto software porta con sé una patch di sicurezza più recente (quella di settembre 2023, per l’esattezza) e viene fornito con la versione del firmware che termina con HWI1.

Al momento, comunque, non sono previsti cambiamenti nelle politiche di Samsung, per cui resta episodico l’aggiornamento trattato oggi a proposito del Samsung Galaxy S10.