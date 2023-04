Purtroppo i proprietari dei Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy A50 devono affrontare una triste verità in queste ore. I loro dispositivi, magari ancora perfettamente funzionanti e lontani dalla pensione, non riceveranno più nuovi aggiornamenti software: per questi ultimi, si intendono le patch di sicurezza con le quali sono stati supportati almeno fino a questo momento, in mancanza di update maggiori.

Entrambi i telefoni sono stati lanciati 4 anni fa. L’interruzione del supporto software è stata notata dagli esperti del sito GalaxyClub, esaminando i dettagli della patch di sicurezza di aprile 2023, notando proprio la mancata presenta dei device menzionati. Per essere ancora più precisi, gli esemplari per i quali non ci saranno più aggiornamenti saranno i Galaxy A50, i Galaxy S10e, i Galaxy S10 e Galaxy S10+. Al contrario, un trattamento diverso sarà riservato al Samsung Galaxy S10 5G, lanciato nello stesso periodo di febbraio 2019 come i colleghi. Considerato il benefit della tecnologia di connessione di rete più veloce, proprio lo smartphone 5G avrà ancora aggiornamenti software, per un tempo ancora non precisato.

Si conclude qui la carriera software del Samsung Galaxy A50 lanciato con Android 9 e integrato successivamente con Android 10 e Android 11. Discorso abbastanza simile anche per i Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ che hanno sempre debuttato con Android 9 ma che hanno ricevuto invece tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android: Android 10 , Android 11 e Android 12.

Per finire, un ulteriore discorso a parte si compie per il Samsung Galaxy S10 Lite, lanciato in un secondo momento rispetto alla serie Galaxy S10 di origine e con Android 10 a bordo. Il telefono ora gode anche dell’update Android 13 e della One UI 5.1 e certamente sarà supportato ancora per un anno.

