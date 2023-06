Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere assolutamente in esame a proposito del Samsung Galaxy S10 in queste ore, considerando il fatto che stiamo parlando di una serie ancora molto diffusa qui da noi. Se da un lato ad inizio aprile abbiamo già anticipato che questi modelli non avrebbero più ricevuto patch mensili, se non altro perché parliamo di prodotti che sono stati lanciati sul mercato quattro anni fa, al contempo ci sono altri spunti sui quali vale la pena concentrarsi oggi. A testimonianza del fatto che l’azienda sia inflessibile nel bene e nel male sotto questo punto di vista.

Sta arrivando un ulteriore stop per i Samsung Galaxy S10: adesso gli aggiornamenti saranno ancora più rari

Quali sono le novità del giorno per i Samsung Galaxy S10? Secondo quanto riportato da SamMobile, pare che Samsung non rilascerà più aggiornamenti regolari per i quattro modelli originali che fanno parte di questa serie. In effetti, non rilascerà affatto aggiornamenti per quei dispositivi a meno che non sia necessario correggere qualche difetto di sicurezza critico. Dunque, cancellazione quasi definitiva dai piani, fermo restando che il produttore coreano ha sempre dato prova di garantire sicurezza a tutti qualora dovessero emergere vulnerabilità di un certo peso.

La situazione è chiara da tempo, in primis per i proprietari di questi telefoni, che per forza di cose a questo punto non riceveranno nemmeno aggiornamenti del sistema operativo Android o One UI. Già, perché come noto la serie dei Samsung Galaxy S10 ha debuttato con Android 9 ed era idonea solo per tre pacchetti software importanti. Siamo giunti pertanto al capolinea, con una porticina aperta in caso di necessità.

Che ne pensate? I Samsung Galaxy S10 avrebbero potuto ricevere aggiornamenti quantomeno trimestrali in questa fase? Vedremo come andranno le cose.

