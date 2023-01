Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S10 da questo mercoledì, considerando il fatto che pare sia stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento di gennaio in giro per il mondo. Una buona notizia ed un segnale incoraggiante, per un modello che continua ad essere discretamente popolare anche qui in Italia, a la musica potrebbe cambiare a stretto giro, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni per la stessa utenza.

Pare stia arrivando per il Samsung Galaxy S10 l’ultimo aggiornamento regolare su base mensile

Insomma, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune previsioni a medio termine per lo smartphone, come osservato alcune settimane fa, è importante analizzare l’ultima mossa concreta del produttore per il proprio pubblico. Se da un lato avremo modo di toccare con mano l’upgrade in questione anche sui Samsung Galaxy S10 che sono in commercio in Italia, occorre tener presente che nel giro di pochi giorni la serie in questione compirà 4 anni, motivo per il quale assisteremo ad un inevitabile declassamento.

In particolare, si passerà per forza di cose al rilascio di aggiornamenti mensili a trimestrali, fermo restando che in caso di gravi vulnerabilità ci saranno senza ombra di dubbio patch aggiuntive necessarie per archiviare eventuali anomalie. La storia del produttore coreano è chiara e ci insegnal che il produttore non si tiri mai indietro in circostanze del genere, come del resto è stato riportato anche da SamMobile per il pubblico in possesso di un Samsung Galaxy S10.

L’aggiornamento in questione pare sia stato avvistato già in Europa da quello che sappiamo e, secondo gli ultimi feedback forniti da coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S10, dovrebbe essere fornito con la versione firmware G97xFXXSGHWA3.