Ci sono ulteriori aggiornamenti che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il bonus asilo nido 2023. Dopo le notizie riportate ad inizio anno sul nostro magazine, infatti, arrivano ulteriori feedback da parte di INPS. A cosa ci riferiamo? Da un lato, abbiamo altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione in relazione ai files che dobbiamo caricare insieme alla domanda, mentre dall’altro ci sono ulteriori risposte per coloro che si chiedono per quale ragione non sia ancora possibile procedere con la nuova richiesta riguardante il nuovo anno.

Servono precisazioni a proposito del nuovo bonus asilo nido 2023 e sui documenti da caricare

Cosa dobbiamo sapere a proposito del bonus asilo nido 2023 e sui documenti da caricare? Nonostante la manovra economica del governo sia ormai chiara, gli utenti intenzionati a caricare la domanda per il nuovo anno devono ancora portare pazienza. Come confermato da INPS, infatti, l’opzione sarà disponibile a stretto giro, aggiornando il sistema con le prerogative che hanno preso piede di recente.

Occhio poi, in quanto non risulta possibile al momento caricare più di un file in merito alle ricevute o fatture pervenute dalla scuola. Vedere per credere quanto scritto da INPS di recente sui social: “Buongiorno per il 2023 dovrà rifare domanda appena sarà possibile. Deve ancora terminare l’iter di legge. Daremo informazioni su quando saranno aperte le domande anche qui. Per il pdf della ricevuta di settembre contatti Inps Risponde e la sua sede territoriale perchè tramite portale può inserire un solo file, quindi deve chiedere a loro di aggiungere quello corretto“.

Insomma, massima attenzione sulla questione dei documenti da caricare, mentre per quanto riguarda la domanda per il bonus asilo nido 2023 la sensazione è che nel giro di poche settimane avremo finalmente elementi più concreti da valutare grazie ad INPS.