Ci sono diversi aspetti che vanno presi in esame a proposito del bonus asilo nido 2022, stando alle indicazioni che ho avuto modo di raccogliere nel corso delle ultime ore. Se da un lato molti utenti si pongono quesiti su come evolveranno le cose con l’arrivo del nuovo anno, come abbiamo avuto modo di constatare con il nostro ultimo articolo a tema, al contempo occorre rivolgere uno sguardo al recente passato. Già, perché non sono pochi gli utenti aventi diritto che attendono il pagamento di vecchie quote, dopo aver correttamente caricato le fatture all’interno della piattaforma.

Segnalato il ritardo per il pagamento del bonus asilo nido 2022 con fatture caricate da settimane: INPS risponde

Come stanno le cose? Effettivamente, non sono isolate le segnalazioni di chi attende l’accredito di quote relative ai primi mesi dell’anno scolastico in corso. Ad esempio, c’è chi evidenzia che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla trasmissione dell’allegato di spesa per bonus nido novembre 2022. Addirittura, parte dell’utenza ha inviato PEC per sollecitare il pagamento e richiedere celere riscontro da INPS, quantomeno per conoscere le tempistiche di accredito, ma ad oggi pare non ci siano segnali concreti in merito.

Tuttavia, una risposta da INPS è arrivata mediante social, provando a gettare acqua sul fuoco tra coloro che aspettano precedenti pagamenti per il bonus asilo nido 2022: “Solitamente dal caricamento della fattura gli accrediti vengono effettuati entro circa 40 giorni, se è trascorso tale periodo le consigliamo di sollecitare direttamente la sua sede che gestisce questo tipo di pratiche“.

Staremo a vedere come andranno le cose tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno sul fronte del bonus asilo nido 2022, auspicando che possano essere pagate tutte le vecchie quote a coloro che hanno correttamente caricato le fatture emesse dalle scuole. A voi come stanno andando le cose?

