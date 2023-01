Nonostante alcuni feedback estremamente chiari forniti da INPS negli ultimi giorni, cresce la sensazione che determinati punti sul bonus asilo nido 2022 e 2023 non siano ancora chiari. Vedere per credere quanto raccolto sui social proprio in questi giorni, al di là delle informazioni che abbiamo provato a fornire anche sul nostro magazine nelle prime ore del nuovo anno. Insomma, è necessario tornare sull’argomento, affinché si possa orientare meglio la percezione del pubblico su quello che è stato e soprattutto su quello che sarà con il nuovo anno.

Proviamo a chiarire alcuni aspetti sul bonus asilo nido 2022 e 2023: le ultime notizie da INPS

Quali sono i quesiti più frequenti relativi al bonus asilo nido 2022 e 2023? Come si percepire dalle risposte di INPS che voglio portare alla vostra attenzione oggi 4 gennaio, in primo luogo ci si chiede che fine abbiano fatto i fondi extra che erano stati intercettati per gli utenti nello scorcio finale dello scorso anno. A tal proposito, INPS precisa quanto segue: “Alcune domande non sono state ancora accolte. I fondi erano terminati e per alcune domande si sono recuperati fondi extra, deve attendere chese verrà sbloccata anche la sua“.

In molti si pongono dubbi, in fase di presentazione della domanda, sul fatto che nel sistema di INPS compaia ancora quella di fine 2022. A tal proposito, sono opportuni ulteriori chiarimenti per chi è ancora alla ricerca del bonus asilo nido: “La scadenza del 31/12/2022 è per il bonus nido 2022. Il bonus nido segue l’anno solare. Appena sarà possibile fare nuova domanda per il 2023 lo comunicheremo“. Insomma, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere prima che si possa passare dalla teoria alla pratica, al netto della manovra del governo di recente approvata.

Dunque, ora come ora serve attendere ed essere prudenti per quanto riguarda il bonus asilo nido 2022.