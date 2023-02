Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame a proposito del bonus asilo nido 2023, considerando il fatto che diversi utenti vorrebbero capire quando sarà possibile procedere con il caricamento della nuova domanda. Già, perché questa misura si rinnova di anno in anno e, a differenza di altre, per il 2023 non abbiamo ancora riscontri concreti da condividere coi nostri lettori. Tuttavia, rispetto al contributo portato alla vostra attenzione non molto tempo sul magazine, possiamo sicuramente aggiungere qualcosa per chi è interessato.

Nuove risposte da INPS sulla domanda per bonus asilo nido 2023 da rinnovare qui in Italia

Nel dettaglio, l’ultimo elemento di analisi ci arriva direttamente da INPS, che ha risposto ad un utente curioso di capire quando sarà possibile caricare la domanda per il bonus asilo nido 2023. In particolare, tutto ruota attorno a questo quesito: “L’inserimento per la domanda bonus nido 2023 non riesco ad effettuarla sul sito, ciò è dovuto al fatto che non è ancora stato aperta l’anno 2023? Se la risposta è si quando potrò effettuare l’inserimento della mensilità di gennaio 2023?“.

Ecco, a tal proposito giunge un elemento nuovo di analisi grazie alla replica di INPS, che tramite i suoi canali social ci ha fornito spunti importanti nel corso delle ultime ore: “Buongiorno, la sua deduzione è corretta. Si potrà fare domanda presumibilmente a marzo. Appena avremo novità le condivideremo con voi come di consueto”. Insomma, ad oggi il termine per la presentazione della domanda relativa al bonus asilo nido 2023 dovrebbe essere fissato entro marzo, salvo ovviamente imprevisti.

Staremo a vedere quali altri riscontri arriveranno da INPS per tutti coloro che attendono ancora disposizioni ufficiali a proposito della domanda per il bonus asilo nido 2023, tra le misure più attese e discusse di quest’anno a supporto delle famiglie italiane.

