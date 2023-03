Continua a tenere banco la questione del bonus asilo nido 2023, con alcuni dubbi da sciogliere per parte dell’utenza. Soprattutto nei casi più particolari, da non tralasciare per agevolazioni simili. Proviamo a capire come stiano le cose per chi inizierà la scuola dell’infanzia solo a partire dal mese di settembre, dopo aver portato alla vostra attenzione i primi chiarimenti forniti direttamente da INPS nella giornata di ieri. La sensazione, infatti, è che determinate questioni verranno affrontate solo nel corso delle prossime settimana, man mano che verranno a galla dubbi e perplessità degli italiani.

Alcuni chiarimenti sul funzionamento del bonus asilo nido 2023 per chi inizia a settembre

Alla luce di alcune questioni trapelate di recente, occorre comprendere come funziona il bonus asilo nido 2023, con un chiaro riferimento che cade su chi inizia a settembre. Ad esempio, un utente ha chiesto come muoversi mandando la figlia al nido privato da settembre 2023 e al momento ha solo pagato la quota di iscrizione. Già, perché in circostanze simili ci si pone il dubbio su quando poter fare la domanda, considerando che in teoria ci si può muovere solo al momento del pagamento della prima rata. Qualora fosse confermata l’indiscrezione, il rischio è che nel frattempo possano finire i fondi.

La risposta di INPS, anche in questa circostanza, non si è fatta attendere: “Non possiamo prevederlo, non è mai successo che finissero prima di settembre ma non possiamo darle la sicurezza. Potrà fare domanda non appena avrà la fattura della prima mensilità pagata“. Insomma, il rischio c’è che entro settembre possano andare sold out i fonti del bonus asilo nido 2023, ma al momento non è mai stato riscontrato un caso simili.

Occorre essere fiduciosi, in attesa che si possa pagare la prima retta mensile con l’inizio del nuovo anno scolastico. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità sul bonus asilo nido 2023.

