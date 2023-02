Cresce il numero di utenti che, in questo periodo, si chiede quando sarà possibile mandare e caricare la domanda per il bonus asilo nido 2023, in relazione ad una forma di aiuto per tante famiglie in Italia che è stata già rinnovata per il nuovo anno. Già, ma al netto di questa certezza quando sarà possibile muoversi senza ulteriori indugi? Di sicuro, stiamo accumulando un ritardo per certi versi imprevisto rispetto alle prime settimane del nuovo anno, ma le indicazioni odierne consentono di avere qualche sicurezza in più, in linea con quanto vi abbiamo riportato di recente sul nostro magazine.

A breve tutti potranno inviare la domanda per asilo nido 2023: cosa ci dice la nuova replica ufficiale di INPS

Allo stato attuale, cosa sappiamo in merito alla reale possibilità di inviare la domanda per asilo nido 2023? La nuova replica ufficiale di INPS consente di avere una tempistica abbastanza precisa, che non dovrebbe essere soggetta ad ulteriori ritardi. Ad una chiara domanda (“per caso è stata definita una data a partire dalla quale si potrà fare domanda per Bonus Asilo Nido 2023?”), è arrivata in queste ore una risposta tutto sommato abbastanza chiara da parte di INPS: “Presumibilmente inizio marzo, a breve usciranno disposizioni ufficiali“.

Insomma, ancora un paio di settimane e finalmente potremo passare dalla teoria alla pratica con il bonus asilo nido 2023, in attesa che arrivino tutti i dettagli del caso per coloro vogliono capire quando arriveranno i pagamenti e quali siano le vare fasce, a seconda della cifra emersa dai rispettivi ISEE. Già, perché più dell’assegno unico, questa misura è legata alla propria situazione finanziaria. Ragion per cui occorre fare molta attenzione a come evolveranno le cose a stretto giro.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità, stando a quanto emerso finora a proposito della domanda per il bonus asilo nido 2023.

