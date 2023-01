Continua a tenere banco in questi giorni la tenuta degli iPhone che hanno installato dapprima iOS 16, quindi l’aggiornamento iOS 16.2 che in teoria avrebbe dovuto risolvere un po’ di problemi per il pubblico. Dopo le informazioni preliminari portate alla vostra attenzione subito dopo il rilascio del pacchetto software, come riportato con un altro articolo, occorre fare il punto della situazione grazie anche alle segnalazioni del pubblico. Vediamo come stanno andando le cose, in modo da mettere a fuoco la questione una volta per tutte.

Ci sono ancora problemi con iOS 16.2 per gli utenti iPhone: le ultime segnalazioni del pubblico

Per quale ragione di parla di problemi che non sono scomparsi dopo il rilascio del recente aggiornamento iOS 16.2? In attesa di qualche informazioni più concrete a proposito di iOS 16.3 per gli utenti iPhone, occorre comprendere in quale direzione stiano andando le ultime lamentele degli utenti. Nel dettaglio, a detta di MacRumors si parla di una miriade di bug, che vanno da pop-up lenti coi quali si può interagire tramite la tastiera, fino ad arrivare al riavvio casuale, oltre alle solite anomalie registrate con l’interfaccia utente.

Come se non bastasse, la diffusione di iOS 16.2 ha confermato blocchi della fotocamera e altro ancora. Dunque, l’upgrade ha avuto il merito di aggiungere una nuova app Freeform, nuove opzioni di visualizzazione sempre attive per iPhone 14 Pro, oltre ai nuovi widget per la schermata di blocco. Tra una funzione e l’altra, però, pare che alcuni bug più o meno rilevanti non siano stati archiviati da Apple con la patch in questione. Resta da capire se la mela morsicata sia consapevole di questa situazione.

A voi come vanno le cose in questo periodo? Registrate problemi con il vostro iPhone dopo aver installato il recente aggiornamento iOS 16.2?

Continua a leggere su optimagazine.com