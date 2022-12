Oramai è a disposizione di tutti ed è il caso di sottolineare dunque quali siano le novità di iOS 16.2, l’ultimo aggiornamento Apple distribuito per tutti gli iPhone supportati (da iPhone 8 a melafonini più recenti). L’update è portatore di nuove funzioni che in molti troveranno davvero utili e funzionali per il loro lavoro ma anche solo per il loro divertimento.

La prima novità introdotta dall’aggiornamento iOS 16.2 è l’app Freeform: si tratta di una vera e propria lavagna digitale condivisa con amici e colleghi per visionare contenuti in simultanea e magari procedere ad un progetto comune. Si può pensare certamente alla probabile applicazione business di questo servizio mentre un’altra implementazione dell’ultimo aggiornamento denominata Apple Music Sing ha senz’altro la sola vocazione ludica: d’ora in poi, per chi ha l’abbonamento Apple Music, sarà possibile usufruire di un servizio karaoke davvero molto divertente.

Andando sempre più nel dettaglio dell’aggiornamento iOS 16.2, le novità di iOS 16.2 riguardano la sicurezza con il sistema Advanced Data Protection per la crittografia end-to-end dello spazio di archiviazione su iCloud. Altro atteso cambiamento ora di scena sugli iPhone è il rinnovato Always On Display che finalmente può essere personalizzato, nascondendo sia lo sfondo che le notifiche per gli iPhone 14 Pro. Altri piccole ma interessanti implementazioni riguardano il widget Sleep per controllare la qualità del sonno e il widget Medications per promemoria relativi alla salute e subito accessibili.

Le ultime novità iOS 16.2 riguardano anche gli appassionati di giochi. La funzionalità SharePlay per Game Center garantirà la possibilità di giocare anche durante una chiamata FaceTime. Ancora il nuovo widget Activity sarà in grado di informarci su ciò a cui gli amici stanno giocando e sui loro achievement. Insomma, l’update in distribuzione da poche ore non può che essere installato quanto prima per toccare con mano tutto quanto appena riferito.

