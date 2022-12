Ci sono finalmente i primi segnali concreti che possiamo prendere in esame questa mattina, a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 16.3. Tutto ruota attorno alla beta 1, che ha visto la luce proprio in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma sperimentale di Apple. Dunque, neanche il tempo di toccare con mano le novità stabili ed ufficiali di iOS 16.2, come abbiamo avuto modo di riscontrare in settimana sul nostro sito, che tocca guardare avanti. Fermo restando che dovremo attendere abbastanza prima che il pacchetto software in questione risulti disponibile su larga scala per tutti.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento iOS 16.3? Riscontri dopo il rilascio della prima beta

Allo stato attuale, quali sono le informazioni che possiamo prendere in esame a proposito del nuovo aggiornamento iOS 16.3? Come riporta MacRumors, in questo momento non possiamo aspettarci un upgrade in grado di rivoluzionare la nostra esperienza di utilizzo con iPhone compatibile. Già, perché fino ad oggi, i firmware iOS 16.3 e iPadOS 16.3 sembrano essere aggiornamenti minori rispetto alle versioni iOS 16.2 e iPadOS 16.2 che abbiamo avuto modo di conoscere definitivamente in settimana, grazie all’ultima mossa di Apple.

Il pacchetto in questione include il supporto per i token di sicurezza fisici, in modo tale da aggiungere un ulteriore livello di protezione a un ID Apple. Attraverso la prima apparizione pubblica di questa funzione, gli utenti si ritroveranno a disposizione una chiave di sicurezza certificata FIDO fisica. Questa, più in particolare, rappresenterà una svolta in termini di sicurezza, in quanto potrà essere utilizzata al posto dell’autenticazione del dispositivo quando si accede a un ‌ID Apple‌ su iCloud o su un nuovo dispositivo.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni più concrete, a proposito del nuovo aggiornamento iOS 16.3.