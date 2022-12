Ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda la possibile data di uscita dell’aggiornamento iOS 16.2 in Italia e nel resto del mondo. Le recenti beta sfornate da Apple, infatti, ci consegnano un quadro decisamente più chiaro che dobbiamo prendere assolutamente in esame per il pubblico nostrano. Se da un lato appare chiaro che l’appuntamento verrà fissato entro e non oltre il mese di dicembre, come abbiamo avuto modo di ribadire di recente attraverso un altro articolo, è chiaro che parte dell’utenza vorrebbe scendere maggiormente in dettagli per comprendere le strategie di Apple.

Quali sono le ultimissime previsioni sulla data di uscita per l’aggiornamento iOS 16.2 in Italia

Allo stato attuale, quali sono le previsioni più attendibili a proposito della data di uscita per l’aggiornamento iOS 16.2 in Italia? Come riporta in queste ore MacRumors, solitamente tocchiamo con mano cinque beta circa prima di una candidata al rilascio, ma le tempistiche si riducono durante le festività natalizie. Non è un caso che a dicembre 2021, Apple abbia deciso di testare solo quattro beta di iOS 15.2 prima della cosiddetta Release Candidate e del successivo lancio. Allo stato attuale, ci sono tutti i presupposti per vedere qualcosa di simile quest’anno.

Con questi presupposti, potremmo assistere al lancio del tanto atteso aggiornamento iOS 16.2 durante la settimana del 12 dicembre. Bisogna fare sempre attenzione a qualche piccolo ritardo, al punto che in questo momento anche la settimana del 19 dicembre rappresenti in tutto e per tutto una possibilità in casa Apple. Non parliamo di un upgrade particolarmente pesante, ragioni per cui entro metà mese dovremmo essere abilitato al download.

Cosa vi aspettate in questo momento a proposito della data di uscita dell'aggiornamento iOS 16.2?

