In tanti da un po’ di tempo a questa parte si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 16.2. Come sempre avviene in queste circostanze, occorre lavorare sugli indizi, visto che da Apple non arrivano quasi mai riscontri chiari ed ufficiali per tematiche di questo tipo. In particolare, rispetto al nostro ultimo articolo a tema di inizio mese, abbiamo qualche elemento in più di analisi che possiamo prendere in esame. Come stanno le cose oggi? Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti si possano preparare con il giusto margine di tempo, prima che arrivi la tanto attesa notifica.

Riscontri su quando esce l’aggiornamento iOS 16.2: abbiamo qualche certezza in pià sulla data di uscita da oggi

Provando ad analizzare più in profondità gli elementi concreti nelle nostre mani, effettivamente possiamo rispondere meglio alla domanda “quando esce l’aggiornamento iOS 16.2?”. Secondo alcuni addetti ai lavori, come nel caso di MacRumors, sarebbe stata individuata la data di uscita per il pubblico italiano. In particolare, il pacchetto software dovrebbe essere rilasciato la prossima settimana dopo quasi due mesi di beta test. A queste considerazioni temporali, poi vanno aggiunte quelle dell’ultimo minuto a proposito delle funzionalità concepite dall’azienza.

Mi riferisco, ad esempio, a servizi come Apple Music Sing e Advanced Data Protection. Detto questo, l’aggiornamento software ha ora oltre una dozzina di nuove funzionalità per i vari iPhone compatibili. Qualche esempio concreto per chi attende l’aggiornamento iOS 16.2? Apple Music Sing è una nuova funzionalità simile al karaoke, mentre la protezione avanzata dei dati espande la crittografia end-to-end a molte categorie di dati iCloud aggiuntive.

Vi ricordo che con l’aggiornamento iOS 16.2 ci sono due nuovi widget a schermo bloccato per Sonno e Farmaci, oltre al fatto che SharePlay in Game Center consente di giocare in multiplayer con le persone con le quali stiamo effettuando una chiamata FaceTime.