Si parla con insistenza dell’uscita anticipata per l’aggiornamento iOS 16.2.1, alla luce di alcuni imprevisti riscontrati da Apple coi suoi device nel corso delle ultime settimane. A quanto pare, infatti, iOS 16 lo scorso autunno ha fatto emergere più di un’anomalia e neanche il recente upgrade iOS 16.2 che abbiamo toccato con mano lo scorso mese ha messo la parola fine alla questione. Inutile soffermarci troppo e nuovamente sui singoli bug, avendoli trattati ieri con un approfondimento accurato e focalizzato sulle singole anomalie riportate dal pubblico (consultate il contenuto per valutare se sia anche il vostro caso).

Cosa aspettarsi sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16.2.1 dopo i recenti problemi per il pubblico

Qual è la situazione che si è venuta a configurare e cosa possiamo aspettarci a breve termine a proposito dell’uscita anticipata per l’aggiornamento iOS 16.2.1? Di sicuro c’è più pressione per Apple, al punto che alcune fonti ora stanno avanzando nuove ipotesi in merito alle strategie aziendali dopo i recenti problemi venuti a galla. Qualcuno, infatti, in un primo momento pensava che si potessero accorciare i tempi per iOS 16.3, che in realtà pare essere in programma tra febbraio e marzo nei piani della mela morsicata.

Ricordo anche che iOS 16.2 sia stato rilasciato il mese scorso dopo essere stato testato con sviluppatori e tester pubblici da ottobre. Durante il periodo di beta test, tra ottobre, novembre e dicembre, Apple ha rilasciato cinque aggiornamenti, risolvendo bug e problemi segnalati dai tester. Eppure, tutti questi interventi al momento si sono rivelati non sufficienti per archiviare tutta la vicenda, considerando la natura delle segnalazioni di diversi utenti iPhone in giro per il mondo.

Con queste premesse, è altamente probabile che si possa assistere all’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.2.1 entro la fine di gennaio. Che ne pensate?

