Sta ritornando in auge in questa primissima parte del 2023 il buono Zalando da 50 euro in regalo visitando il sito Scoo.it. Anche in questi giorni di inizio anno siamo al cospetto di un tentativo di raggiro che non ha nulla a che fare con il noto sito di vendita di abbigliamento e accessori. Piuttosto, il tentativo di truffa in corso è abbastanza pericoloso e potrebbe irretire tante vittime.

Il sistema utilizzato dai truffatori è praticamente lo stesso già messo in campo a fine 2022. Su molti gruppi Facebook si raccolgono finte testimonianze di utenti che affermano di aver ottenuto un buono Zalando, richiedendolo sul sito Scoo. In pratica, grazie al coupon, sarebbe stato possibile fare acquisti sul popolare e-commerce per un valore di 50.90 euro ma pagando poi alla cassa solo 50 centesimi e non di più. Nulla di più falso in realtà, non c’è alcuna iniziativa ufficiale in questa direzione e quanto raccontato è solo un raggiro.

Chi si imbatte nell’annuncio del buono Zalando da 50 euro, farebbe bene a non credere nella promessa del coupon e dunque non recarsi sul sito Scoo.it per la richiesta del voucher. In effetti, provando a fare richiesta del benefit sul sito indicato, il rischio che si corre è quello di consegnare i propri dati personali (magari proprio quelli di una carta di pagamento) in mano ad hacker. In molti casi, chi annuncia la falsa occasione attraverso il suo profilo Facebook è ignaro di quanto condiviso in maniera automatica. Anche la Polizia Postale, in questi casi, suggerisce di avvisare amici e parenti della trappola in cui si è caduti. Le vittime ignare farebbero dunque bene a modificare la pasword del proprio account social e anche effettuare una scansione del loro dispositivo con un antivirus anche più volte.

