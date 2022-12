Sta spopolando su Facebook la notizia di un buono Zalando da 50 euro in regalo con la spesa di soli 90 centesimi o poco più. Per ricevere il voucher si fa riferimento ad un sito di coupon denominato Scoo.it, ma è meglio non credere a quanto promesso, proprio per evitare di essere truffati.

Non è la prima volta che sono in circolazione notizie relative ad un presunto buono Zalando e va subito riportato che la nota catena di abbigliamento non c’entra proprio nulla con l’annuncio. Il tentativo di raggiro, messo in atto da ignoti, funziona nel seguente modo: l’annuncio del coupon da riscattare viene veicolato attraverso profili Facebook all’apparenza reali e nella norma. Peccato che ci siano anche utenti ignari del fatto di veicolare una vera e propria truffa. Nel messaggio si fa riferimento alla possibilità di conquistarsi proprio uno sconto speciale di 50 euro, richiedendolo sul sito Scoo.

Una volta atterrati sul sito Scoo cosa succede? Selezionata la scheda relativa proprio al buono Zalando da 50 euro, l’invito è quello di pagare una somma esigua di 1 o 2 euro per riscattare il proprio coupon. Naturalmente, per procedere alla richiesta, vanno inseriti sul sito truffaldino i dati anagrafici, quelli della propria carta di credito o di debito. Proprio questi preziosissimi dati personali non contribuiranno a garantirci alcuno sconto, semmai le informazioni carpite con l’inganno verranno vendute e utilizzate per scopi impropri e illeciti.

Per quanto possa far gola un buono regalo Zalando, soprattutto in questi tempi di doni e regali, bisognerebbe sempre mantenere alta la guardia. Non c’è alcuna speranza che pagando una somma esigua di pochi centesimi, si ottengano ben 50 euro di credito di spesa presso la catena. Oggi, così come anche in futuro, l’ideale sarebbe non credere a simili annunci e mettere in guardia qualsiasi nostro conoscente dalla sicura trappola.

Continua a leggere su optimagazine.com