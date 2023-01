Quando inizia il Serale di Amici 2023? Spunta la data. La prima puntata della prossima fase del talent show Mediaset andrà in onda su Canale 5 sabato 18 marzo, dopo la nuova edizione di C’è Posta Per Te.

Il Serale di Amici, dunque, prenderà nuovamente il posto di C’è Posta Per Te, confermando la prima serata del sabato nella mani di Maria De Filippi. Il primo appuntamento sarà quello di sabato 18 marzo: mancano quindi due mesi esatti alla prima puntata della fase che porterà a decretare il vincitore di Amici 22.

Svelata la data, mancano invece conferme su tutto il resto. L’organizzazione della fase serale è in dirittura di arrivo ma non sono stati svelati dettagli sui giudici, sul meccanismo né sul numero esatto di concorrenti che prenderà parte alla prossima fase del programma.

Intanto fanno discutere due eliminazioni importanti ad Amici. Nella prima puntata del 2023 è stato eliminato il cantante Cricca, ma poi è stato riammesso nella scuola la settimana successiva in seguito ad una sfida da esterno. Chi invece non verrà riammesso è il cantante Tommy Dali, un altro dei più apprezzati dell’edizione.

Per entrambi, l’eliminazione era stata proposta dal docente di canto Rudy Zerbi, intenzionato a definire più in fretta possibile i nomi dei concorrenti – sia per il canto che per il ballo – da far accedere al serale. Adesso che è stato svelato quando inizia il serale di Amici 2023, si attende lo stop alle sfide esterne nel programma, che porteranno ad una successiva fase di scrematura tra i concorrenti del talent show.

Tra quelli si nasconderà il vincitore dell’edizione numero 22 della classe di talenti di Maria De Filippi.