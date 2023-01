Non solo Cricca: Rudy Zerbi elimina anche Tommy Dali ed è polemica. Occorrono, però, alcune precisazioni a proposito dell’episodio che porterà all’esclusione del cantante. Da verificare se anche a lui verrà data una seconda possibilità, come avvenuto con il collega di categoria Cricca, oppure se la sua uscita dal programma è da considerarsi definitiva.

Fa ancora discutere quanto accade ad Amici di Maria De Filippi e si grida al “pongoregolamento” che consente di eliminare un concorrente una settimana per poi riammetterlo la settimana successiva, con una sfida. Se il caso di Cricca ha fatto tornare il sorriso ai tanti fan che trovavano la sua eliminazione ingiusta, è il caso di Tommy Dali a deludere stavolta.

Ancora una volta, poi, l’eliminazione si è verificata per mano del docente di canto Rudy Zerbi, che sembra avere acquisito un po’ troppo potere nel corpo docente di Amici. Il caso di Tommy Dali, però, è sostanzialmente diverso da quello di Cricca.

Cricca era stato posto in sfida immediata perché spesso agli ultimi posti della classifica di gradimento di canto ma anche perché il suo inedito non risultava essere tra i più apprezzati. Gli ultimi posti in tutte le classifiche hanno portato Zerbi a mettere in discussione il suo banco, con il benestare di Lorella Cuccarini.

Il caso di Tommy Dali è diverso: l’eliminazione è dovuta (anche) ad una punizione generale che ha colpito la classe di cantanti e di ballerini. Ne sapremo qualcosa in più nello speciale di domenica 15 gennaio ma intanto, dalle anticipazioni su Twitter, emerge che nei confronti dei concorrenti sono stati presi provvedimenti a seguito di spiacevoli comportamenti nel party di Capodanno.

Tutti i concorrenti sono quindi andati in sfida immediata per volontà della produzione. Tommy Dali ha superato la sua sfida ma è stato ugualmente eliminato a causa del suo comportamento, giudicato inaccettabile e inammissibile da parte di Rudy Zerbi.