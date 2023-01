Cricca eliminato ad Amici di Maria De Filippi, saluta i compagni in casetta in lacrime e sfoga tutto ciò che non era riuscito a sfogare durante la puntata di domenica 8 gennaio. Un’eliminazione inaspettata che ha fatto scaturire numerose polemiche, insieme a quella di Rita, e sui social non si parla d’altro. Oltre a Cricca è infatti stata eliminata la ballerina Rita, per volontà della maestra di ballo Alessandra Celentano.

Ma, con ordine, ricostruiamo l’accaduto.

ARTICOLI CORRELATI

Nel primo speciale di Amici del 2023, Cricca è risultato terzultimo nella classifica dei voti dei professori e ultimo negli streaming. Rudy Zerbi, docente di canto di Amici, aveva chiesto le classifiche proprio per proporre l’eliminazione di qualche allievo. Con i dati alla mano, ha proposto di mettere Cricca in sfida immediata, contro un giovane talento che aveva notato già ai casting. Nelle sue intenzioni, in realtà, c’era anche quella di mettere in discussione il banco di Niveo, fortemente protetto dalla maestra Cuccarini.

Lorella Cuccarini è anche l’insegnante di Cricca nella scuola. Avrebbe potuto opporsi ma non lo ha fatto, non temendo minimamente per le sorti del cantante nel programma: “Credo in Cricca e non c’è nessun motivo per non fargli fare la sfida”, le sue parole.

“Facendo parte del programma, è giusto che Cricca si metta in gioco”, ha aggiunto la prof. Durante lo speciale di domenica 8 gennaio 2023, dunque, il cantante è stato posto in sfida immediata contro il cantante Jore.

A giudicare la sfida è stata chiamata Sara Andreani di Warner Music Italia. Ha ascoltato sia Cricca che Jore su due inediti ciascuno, poi ha deliberato.

“Complimenti ad entrambi. Riconosco in entrambi il talento. Avete potenzialità e caratteristiche diverse. Sono qui a giudicare questa sfida in rappresentanza di una label discografica quindi anche di quello che sarà il dopo e l’impatto con il mercato discografico”, ha premesso la giudice.

“Per questo per freschezza del suono e per aderenza alle caratteristiche del mercato stesso credo che Jore meriti un’opportunità”, il verdetto di Sara Andreani, che ha consegnato la vittoria nelle mani di Jore. Di conseguenza, Cricca è stato eliminato.

Non pensava potesse accadere una cosa del genere ed è rimasto incredulo per diversi minuti, con un sorriso visibilmente imbarazzato mentre i suoi compagni di classe lo raggiungevano per abbracciarlo. Poi ha provato a riflettere sui motivi di questa eliminazione, ammettendo che era certo di arrivare al serale e mai avrebbe immaginato di poter essere escluso con una sfida immediata.

Colpa anche di Rudy Zerbi, almeno secondo Cricca: il docente non ha mai creduto in lui e lo ha messo in cattiva luce, oltre che in discussione. Fino a proporlo per una sfida immediata che, però, gli ha dato ragione. Cricca è stato escluso da Amici 22 e adesso può togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Non me lo aspettavo. Non sono andato bene a Rudy dall’inizio perché non ero vero, avevo una maschera, tutte cag*** per me. Sono uscito per ultimo con l’inedito e quindi è andato male. Sono successe un po’ di cose che sono andate malino però non mi aspettavo di uscire”, le sue parole poco prima di abbracciare Lorella Cuccarini per confessarle: “Ero convinto di arrivare al serale”.

Per Cricca, invece, non ci sarà alcuna fase serale. Il cantante lascia il programma tra le lacrime dei suoi compagni di classe e tra le urla del pubblico in studio, incredulo dinanzi ad una simile decisione. Ad Amici entra invece Jore che, però, non ha potuto ancora occupare il posto di Cricca nel banco. Il cantante dovrà infatti osservare un periodo di isolamento per la quarantena obbligatoria causa Covid-19, prima di accedere agli spazi da condividere con il resto della classe.