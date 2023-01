Ci sono riscontri secondo cui non funziona a tutti Life360, in relazione ad alcuni problemi in realtà venuti a galla già da alcuni giorni. Insomma, il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per lo staff, in attesa che alcuni disservizi possano essere archiviati una volta per tutte a stretto giro. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino alcune anomalie che hanno colpito OneDrive, come abbiamo osservato con un altro recente articolo, oggi tocca capire cosa stia capitando alla suddetta applicazione. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione.

Non funziona l’accesso a Life360: prime testimonianze dirette sui problemi di gennaio

Già, perché Life360 sta facendo registrare un discreto successo in Italia. L’app consente di monitorare la posizione in tempo reale degli altri membri della propria famiglia. Il suo download non comporta costi per la versione base, mentre quella Premium consente chiamate di emergenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per chiedere aiuto sborsando 5 dollari al mese. Premesso questo, secondo alcuni utenti i server di Life 360 ​​sono attualmente inattivi o non funzionano per una porzione di persone.

Impossibile, al momento, determinare le ragioni per le quali alcuni riescano ad accedere, mentre altri registrano problemi con Life360. Secondo le prime testimonianze, mentre alcuni affermano che il servizio non funziona o quantomeno non funziona per loro, altri hanno notato che l’app generi un messaggio come quello che segue: “Si è verificato un errore noto, controlla la tua connessione Internet e riprova”.

Una precisazione è necessaria, in quanto lo staff di Life360 ​​ha confermato di aver risolto il problema. Tuttavia, i tecnici affermano anche che le contromisure adottate per mettersi alle spalle la storia potrebbero aver bisogno di 36 ore per avere effetto per alcuni membri. Anche a voi non funziona l’app?

Continua a leggere su optimagazine.com