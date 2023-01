Abbiamo conferme sul fatto che ci siano problemi in corso con il login OneDrive. A partire dalle 9 di questa mattina, infatti, la piattaforma non funziona e al momento non si riesce ancora a comprendere quale possa essere l’origine e la causa del malfunzionamento. A conti fatti, si tratta di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame poco meno di un mese fa sul nostro magazine, visto che in quel frangente erano venute a galla anomalie solo per determinate operazioni effettuate dal pubblico. Vediamo più da vicino quali informazioni siano state reperite fino a questo momento.

Ancora non funziona il login OneDrive oggi 2 gennaio: primi riscontri sui problemi in corso in Italia

Dunque, non funziona il login OneDrive oggi 2 gennaio. Il fatto stesso che ci sia stata una sorta di impennata improvvisa su Down Detector, in merito alle segnalazioni del pubblico, evidenzia il fatto che i problemi in corso non siano poi così isolati come ci si poteva aspettare. Dall’assistenza ancora non sono pervenute comunicazioni ufficiali, ragion per cui allo stato attuale è impossibile emettere sentenze sia sull’origine del disservizio, sia sulle tempistiche entro le quali il tutto verrà risolto e gestito dai tecnici.

Anche voi state facendo i conti con problemi riguardanti il login OneDrive? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, magari specificando anche il messaggio che visualizzate nel momento in cui provate ad accedere alla piattaforma. In questo modo, infatti, capiremo cosa stia avvenendo, sperando per forza di cose che nel più breve tempo possibile arrivi un feedback ufficiale da parte dello staff. Se non altro, per capirci qualcosa di più sul servizio tanto popolare e diffuso in Italia.

Nel frattempo, occhi aperti coi problemi che oggi 2 gennaio stanno avvolgendo il login OneDrive.