La questione del rimborso DAZN (dopo i problemi riscontrati soprattutto durante la partita Inter-Napoli del 4 gennaio) riguarda tutti gli abbonati al servizio, dunque anche i clienti TIMVISION. Dopo aver riportato le ultime notizie relative all’indennizzo, è il caso di sottolineare quali potranno essere le prospettive per gli utenti che pagano il pacchetto di contenuti sportivi abbinato alla loro linea telefonica di casa.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che il rimborso DAZN arriverà davvero per tutti i clienti impattati dal disservizio di inizio mese. Questi sono circa 442.000 e tutti riceveranno l’indennizzo stabilito, ossia una cifra pari al 25% del costo mensile del proprio abbonamento. Anche i clienti TIMVISION potranno ottenere il risarcimento, di certo sotto forma di sconto in fattura ma i tempi dell’operazione vanno almeno delineati per sommi capi.

Mentre l’effettivo rimborso DAZN per i clienti non TIMVISION potrà avvenire anche in tempi brevissimi, come accredito della somma sul metodo di pagamento utilizzato per il servizio, per chi paga i contenuti via offerta telefonica la somma non potrà che essere decurtata dalla prossima fattura. Insomma, gli effetti dell’indennizzo potrebbero concretizzarsi solo nelle prossime settimane. Naturalmente, la cifra riconosciuta sarà sempre pari ad un quarto di quanto effettivamente pagato ogni mese proprio per il servizio.

Non è la prima volta che i clienti TIMVISION otterranno un rimborso DAZN per disservizio. Un risarcimento è stato riconosciuto anche dopo l’avvio del Campionato 2022/2023 in agosto, dopo gli errori di visione della prima giornata di partite. Anche in quel caso l’indennizzo si è palesato sotto forma di sconto in fattura, ma solo in pieno autunno. Per questo motivo, i clienti TIM faranno bene a munirsi di un bel po’ di pazienza anche in questo caso, visto che la somma verrà comunque riconosciuta prima o poi.

