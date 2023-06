Ci sono alcuni spunti interessanti che occorre prendere in esame in questo periodo, soprattutto tra gli amanti del calcio che si chiedono come gestire la riattivazione del proprio abbonamento DAZN. Inutile dire che il discorso in questo frangente sia già proiettato ad agosto, considerando il fatto che la Serie A riprenderà nelle ultime due settimane (scarse) del mese.

Viste le particolari politiche della piattaforma, infatti, occorre fare attenzione ai rinnovi indesiderati, che spesso e volentieri sono figli delle poche conoscenze riguardanti la gestione della propria utenza. Vediamo dunque come stanno le cose dopo altri approfondimenti da noi trattati.

Alcune indicazioni aggiuntive sulla riattivazione dell’abbonamento DAZN dall’assistenza

Sulla riattivazione dell’abbonamento DAZN, ho ricevuto di recente riscontri più chiari dall’assistenza: “Il periodo della pausa ha una durata massima di 2 mesi, ma puoi cambiare la data della riattivazione, semplicemente accedendo nel tuo account e confermando la riattivazione dalla pausa. A seguito della riattivazione dalla data da te scelta, il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente ogni mese al costo della tariffa applicata. Quindi se riattivi per esempio il 15 agosto l’abbonamento verrà rinnovato il 15 di ogni mese”.

Occhio alle tempistiche, perché la pausa ha una durata massima di due mesi e dovrete monitorare con attenzione il giorno fissato in precedenza per il rinnovo che avete deciso di congelare momentaneamente. Questa politica di sessanta giorni come termine massimo, per forza di cose vi condizionerà anche ad agosto al momento della riattivazione del vostro piano.

Detto questo, ci sono buone notizie in vista del rinnovo del proprio abbonamento DAZN, almeno dal punto di vista commerciale. A quanto pare, infatti, è in fase di lancio una nuova promozione, con cui sarà possibile risparmiare qualcosina su base mensile. Secondo quanto mi è stato riferito dall’assistenza, si tratta del costo mensile dell’abbonamento a 37.99€ valido per dodici mesi.

