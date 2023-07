Ho letto diverse segnalazioni sui social, soprattutto durante il mese di giugno, da parte di coloro che sono alla costante ricerca di offerte DAZN, soprattutto in vista della stagione di Serie A 2023/2024. Del resto, il nostro massimo campionato di calcio resta di gran lunga il prodotto più appetibile all’interno del palinsesto della piattaforma. Dopo aver approfondito alcune questioni relative all’abbonamento in pausa durante il periodo estivo, come osservato tramite il nostro ultimo articolo a tema, bisogna affrontare nuovamente la questione.

Analizziamo più da vicino le offerte DAZN per il 2024: cosa succede in caso di procedura di disdetta

Per farvela breve, si è parlato a lungo di offerte DAZN a cifre particolarmente interessanti dedicate a coloro che sono in procinto. Probabile che, ad oggi, sia necessario distinguere due casi. Chi ha l’abbonamento attivo, avviando la procedura per la disdetta potrebbe ritrovarsi al cospetto di una promozione utile per pagare qualcosina in meno rispetto alla cifra attuale. Difficile quantificare il risparmio ed avere certezze in merito, in quanto l’approccio azienda potrebbe cambiare di caso in caso.

Al contrario, al momento risulta impossibile ottenere offerte DAZN con abbonamento in pausa per lo stop estivo. Contattando l’assistenza, pare essere possibile passare solo da pausa a disdetta, senza altre proposte. Vedere per credere quanto ci è stato detto dall’assistenza: “Se vuoi procedere con la disdetta dell’abbonamento mi devi confermare la modalità di pagamento che usi per pagare DAZN. La disdetta è immediata, quindi posso fare la disdetta subito. Mi serve il numero ordine commerciante lo trovi nella fattura PayPal , inizia con P-XXXXX oppure INV”.

Potete sempre provare a riattivare l’abbonamento e poi ad avviare la procedura di disdetta, magari ottenendo nuove offerte DAZN che potrebbero fare la differenza. Staremo a vedere come andranno le cose per il pubblico che ancora non ha preso una decisione definitiva in merito, mentre sulle offerte DAZN per i già clienti abbiamo già chiarito altri aspetti in questi giorni sul nostro magazine.

