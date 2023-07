Occorre smentire con forza alcune voci che hanno preso piede nelle ultime 24 ore, in merito a fantomatiche offerte DAZN che potrebbero essere messe a disposizione per coloro che sono già abbonati. Ad esempio, le nuove iniziative di marketing da parte della società prevedono che si possano sottoscrivere vantaggiose promozioni, a patto che l’utente prenda l’impegno di legarsi al marchio per dodici mesi. Ovviamente, pagando tutto e subito. Lecito chiedersi se la cosa possa coinvolgere tutti, come avvenuto in passato.

Cosa sappiamo sulle offerte DAZN su base annuale per i già abbonati, in vista della stagione 2023/2024

Arrivati a questo punto, è opportuno porsi delle domande in merito alle offerte DAZN su base annuale per i già abbonati verso la nuova stagione di Serie A 2023/2024. Come sempre avviene in queste circostanze, le promozioni investono chi ancora non ha sottoscritto un abbonamento, mentre la situazione non cambierà in modo sostanziale per chi è attivo, o in alternativa per chi ha solo sospeso il proprio piano durante la stagione estiva.

Vedere per credere il feedback che ci ha fornito l’assistenza in merito a possibili offerte DAZN Plus verso la riattivazione del piano: “Mi risulta che l’importo del tuo primo mese di abbonamento sarà lo stesso che pagavi prima della pausa. Uno sconto è possibile solo se fai la disdetta di questo abbonamento attuale. In alternativa, il piano annuale Plus con pagamento anticipato in unica soluzione a 449 euro”.

Finora le offerte DAZN hanno consentito ai vecchi clienti di pagare 40 euro al mese. Con un pagamento annuale anticipato si potrebbe risparmiare una quota pari a 30 euro complessiva, ma è chiaro che i clienti propensi a sospendere l’abbonamento a giugno e luglio finiscano con il pagare in tutto 400 euro. Insomma, pensateci su due volte prima di aderire alle nuove proposte, anche perché corre voce che ci possano essere rincari anche per questo target.