Da oggi 23 gennaio è realtà in Italia DAZN Free. Il servizio per vedere partite gratis è stato lanciato prima in altri paesi come la Germania e ora giunge entro i nostri confini. Resta fermo l’abbonamento alla piattaforma di contenuti sportivi, ma una selezione di questi potranno essere anche visionati senza alcun pagamento.

DAZN Free nasce certamente nell’ottica di attirare nuovi clienti che testerebbero prima una ristretta cerchia di eventi sportivi per essere poi ingolositi dalla visione di tutti i restanti a pagamento. Sta di fatto, in ogni modo, che d’ora in poi anche in Italia sarà possibile visionare alcuni specifici contenuti come gli highlights e i format originali on demand. Oltre questo, una selezione di partite di calcio in diretta saranno visibili appunto senza pagare alcuna somma e tra queste (per ora) ci sono quelle della LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e dell’Emirates FA Cup.

Come funzionerà DAZN Free per vedere le partite gratis in streaming? I non abbonati potranno visitare la piattaforma web del servizio e la relativa app. Dalla Home e nelle altre pagine saranno sempre consegnati gli specifici contenuti gratis. Selezionando uno di questi, si verrà indirizzati soltanto verso la registrazione di un account in semplici e rapide mosse. Successivamente, la riproduzione del match non mancherà di partire. Propriio i vertitci di DAZN hanno fornito un primo elenco di eventi sportivi che saranno messi a disposizione da questo venerdì 26 gennaio e fino al prossimo 8 febbraio. L’elenco completo è il seguente:

Venerdì 26 Gennaio 2024: Tottenham – Manchester City (FA CUP);

Sabato 27 Gennaio 2024: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile);

Lunedì 29 Gennaio 2024: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup);

Martedì 30 Gennaio 2024: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League);

Mercoledì 31 Gennaio 2024: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports);

Giovedì 1 Febbraio 2024: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup);

Sabato 3 Febbraio 2024: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile);

Sabato 3 Febbraio 2024: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic);

Giovedì 8 Febbraio 2024: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup).

Dopo la prima parte di febbraio, saranno messi a disposizione anche altri eventi sportivi appunto. La selezione dei contenuti sarà di certo comunicata di volta in volta, sulla base dei nuovi accordi stabiliti siglati dalla piattaforma con le leghe e con altri partner.

Continua a leggere su optimagazine.com

.