Si vanno delineando nuovi dettagli relativi al rimborso DAZN dopo i grossi problemi intercorsi lo scorso 4 gennaio, soprattutto durante la partita Inter-Napoli ma anche Udinese-Empoli. La società si è impegnata a fornire il giusto risarcimento ai clienti mentre l’AGCOM in queste ore, attraverso le parole del commissario Massimiliano Capitano, ha specificato meglio l’impegno profuso proprio a tutela dei consumatori dall’Agenzia.

I clienti destinatari del rimborso DAZN non saranno meno del ragguardevole numero di 442.000. In effetti, proprio così tanti abbonati al servizio hanno riscontrato seri problemi di visione durante i primi 15 minuti di Inter-Napoli e pure durante la partita Udinese-Empoli. A dire la verità, la stessa DAZN ha fatto sapere che i beneficiari del risarcimento potrebbero essere anche in numero superiore, andando oltre quanto stabilito dalla Delibera AGCOM 17/22/CONS in materia di mancato rispetto di determinati parametri di qualità del servizio.

A quanto ammonterà il rimborso DAZN? La cifra esatta spettante ai clienti interessati dalle anomalie è pari ad un quarto del valore del piano mensile sottoscritto per il proprio abbonamento. Non sono chiari ancora i tempi in cui l’indennizzo sarà corrisposto in maniera del tutto automatica, ossia senza che i clienti facciano nulla. Per questo motivo, l’AGCOM ha fatto sapere che vigilerà costantemente sulla condotta di DAZN per assicurarsi che quanto promesso venga eseguito in tempi abbastanza celeri. Ad ogni modo, in caso di eventuali ritardi e anomalie nella fase di risarcimento, resterà attivo il servio ConciliaWeb a tutela dei cittadini, con procedura di assistenza del tutto gratuita sempre presente sul sito dell’Autorità delle Comunicazioni.

Per concludere, la stessa AGCOM sottolinea come le risposte ad ogni dubbio sulle modalità di erogazione del rimborso potranno essere fornite anche dal servizio clienti DAZN. Quest’ultimo è raggiungibile al numero WhatsApp +39 340 647 3487250/22/CONS) e al customer care telefonico 02 82958305.

