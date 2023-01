Se si sta pensando di acquistare un iPhone, può essere quest’oggi alquanto interessante soffermarsi sull’offerta proposta da Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di recente realizzazione che gode ancora di buon appeal, anzi risulta essere un buon affare acquistarlo proprio in questo periodo, quando il suo prezzo è senza dubbio più appetibile. Inevitabilmente, con l’avvento sul mercato della nuova famiglia di iPhone 14, il modello precedente risulta costare di meno, seppur non assisteremo mai ad una sua svalutazione.

Tutti i dettagli sulla nuova offerta Amazon per iPhone 13 disponibile da oggi qui in Italia

Nuovi riscontri, dunque, dopo la promozione dello scorso weekend. Ecco quindi che si può approfittare di qualche offerta che emerge sui vari siti di e-commerce e quest’oggi non potevamo non menzionare quella di Amazon riguardante l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Approfondendo quanto emerso su tale sito, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ciò significa che il costo finale di tale top di gamma di stampo Apple risulta essere di 799 euro. Un risparmio interessante che potrebbe far comodo a coloro che stanno pensando di poter acquistare un iPhone 13. La disponibilità è immediata e la consegna risulta essere assolutamente gratuita. Nel giro di qualche giorno, dopo aver effettuato l’acquisto, ecco che si potrà ricevere comodamente a casa propria questo iPhone 13. Se non si ha la possibilità di sborsare subito l’intera cifra, ecco che Amazon permette anche il pagamento a rate con Cofidis. Ci sono tutte le garanzie del caso per portare a termine un ottimo affare.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo iPhone 13, ricordiamo come si stia parlando di un dispositivo avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con la novità della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Proprio il comparto fotografico risulta essere l’elemento di spicco di questo iPhone 13 vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine non manca l’ottimo processore A15 Bionic