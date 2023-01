Se state cercando un iPhone ad un prezzo più intrigante, può senza dubbio fare al caso vostro l’offerta proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB. Si tratta di un top di gamma che continua ad essere piuttosto desiderato sul mercato grazie ad un comparto tecnico di assoluto valore. Nonostante sia ormai presente da qualche mese sui vari store la nuova famiglia di iPhone 14, può essere alquanto conveniente puntare ancora sull’iPhone 13, più economico, ma allo stesso tempo performante dal punto di vista tecnico.

Riscontri interessanti sull’iPhone 13 in pronta consegna su Amazon a prezzo basso oggi 8 gennaio

Altra promozione che fa la differenza, dunque, dopo quella trattata pochi giorni fa. Il modello in offerta su Amazon si presenta nella colorazione azzurra e con una memoria interna da 128GB. Il prezzo è di 799 euro, con uno sconto da prendere assolutamente in considerazione, visto come parliamo di un device arrivato sul mercato ad un costo superiore ai 900 euro. C’è quindi una bella differenza rispetto a qualche mese fa, occasione da cogliere al volo anche dopo le festività natalizie.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ovviamente non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna arriverà direttamente a casa vostra. C’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa finale verrà dilazionata nel tempo. A questo punto è bene anche ricordare le specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 13.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’elemento di spicco è dato dal comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. C’è poi la possibilità di sfruttare la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Dal punto di vista hardware questo iPhone 13 può contare sul chip A15 Bionic per prestazioni fulminee.

Continua a leggere su optimagazine.com