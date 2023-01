Manca poco meno di un mese e mezzo al match in programma a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League, ma in tanti sono già alla ricerca dei biglietti di Inter-Porto. Organizzare la trasferta per chi viene da altre regioni, o addirittura dall’estero, non è mai cosa semplice, ragion per cui le persone interessate vorrebbero in primis la certezza di essere in possesso di un ticket. Allo stato attuale, però, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club nerazzurro.

Previsioni su quando escono i biglietti di Inter-Porto per la Champions League: sempre più vicini all’uscita

Se da un lato cresce l’attesa anche per altre partite di campionato, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con il nostro approfondimento dedicato alla partita in programma a fine mese a Cremona, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare la sfida importantissima che il 22 febbraio vedrà impegnati i vicecampioni d’Italia contro i ragazzi allenati da Conceicao. Nessuna comunicazione ufficiale, come accennato in precedenza, ma qualche previsione possiamo facilmente avanzarla allo stato attuale.

Cosa posso dire, ad oggi, a coloro che si chiedono quando escono i biglietti di Inter-Porto per la Champions League? Le previsioni di uscita ci rimandano effettivamente ad un appuntamento imminente. Secondo i bene informati e coloro che sono in qualche modo vicini alla società interista, è possibile che il via ufficiale alle vendite possa avvenire nel giro di un paio di settimane. Per essere rapidi al momento del lancio delle vendite, occorrono un paio di dritte.

Qualora vogliate qualche possibilità in più di acquistare i biglietti di Inter-Porto, dovete in primis iscrivervi al sito del club nerazzurro. In seconda istanza, nella pagina dedicata ai ticket, potete selezionare la voce che vi consentirà di ricevere una sorta di notifica via email al momento dello start ufficiale.

