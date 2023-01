Ci sono alcune informazioni da condividere per quanto riguarda la tanto attesa uscita dei biglietti di Cremonese-Inter. Già, perché in tanti vogliono essere presenti allo stadio per l’arrivo della squadra di Inzaghi, tra tifosi locali sempre sul pezzo quando arriva una big e quelli interisti che risiedono in zona. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è ancora possibile procedere con l’acquisto dei ticket, ragion per cui è lecito chiedere cosa aspettarsi nei prossimi giorni. La gestione della compagine grigiorossa, infatti, è diversa rispetto a quella di altre squadre.

Cosa sappiamo a proposito dell’uscita biglietti di Cremonese-Inter: le prospettive nei prossimi giorni

Un altro match con trasferta comoda per i nerazzurri, vista la distanza ravvicinata tra Cremona e Milano. Il tutto, a pochi giorni dalla partita con il Monza, che abbiamo trattato anche in termini di ticket disponibili di recente. Grossa delusione per gli ospiti, considerando il pareggio arrivato in pieno recupero, ma anche la sensazione che il campionato abbia ancora molto da dire al vertice. Al netto dei dieci punti di vantaggio del Napoli, infatti, i nerazzurri e le altre big devono continuare a crederci se pensiamo che il match citato oggi arriverà con mezzo torneo ancora da giocare.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni? In occasione della partita contro il Monza, in programma il prossimo weekend, la società di casa ha avviato la vendita dei biglietti ad appena una settimana dall’evento. Probabile che contro l’Inter si segua lo stesso metro, al massimo anticipando l’iter di qualche giorno. Se pensiamo al fatto che il match sia in programma sabato 28 gennaio, dunque, è lecito immaginare che la vendita dei ticket possa scattare nella migliore delle ipotesi poco prima del 20 gennaio.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi aggiornamenti sui biglietti di Cremonese-Inter, dopo le prime ipotesi che sono state avanzate proprio in queste ore in merito alla potenziale data della loro distribuzione.