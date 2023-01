Abbiamo conferme sul fatto che siano in corso da alcune ore dei problemi riguardanti la carta d’identità elettronica, al punto che in mattinata pare sia arrivata una prima presa di posizione da parte di INPS per gettare acqua sul fuoco. Dopo aver trattato prevalentemente questioni riguardanti il bonus asilo nido a cavallo tra il 2022 ed il 2023, stando alle informazioni che abbiamo condiviso negli ultimi giorni sul sito, stavolta tocca concentrarsi su aspetti prevalentemente tecnici. In tanti, infatti, visualizzano in messaggio “la richiesta non può essere soddisfatta poiché il messaggio ricevuto non rispetta i requisiti di sicurezza del servizio di accesso“.

Cosa sappiamo sui problemi con l’accesso alla propria carta d’identità digitale: occhio al messaggio ‘la richiesta non può essere soddisfatta’

Allo stato attuale, quali sono le informazioni emerse in rete in merito ai problemi con l’accesso alla propria carta d’identità digitale? Secondo quanto appreso oggi 10 gennaio, gli utenti in questione non possono fare altro che armarsi di pazienza ed attendere l’intervento dei tecnici. Ad esempio, è possibile imbattersi in segnalazioni come questa: “Ho problemi ad entrare con la CIE sul sito Inps. Sono sempre entrato ma oggi esce un messaggio d’errore ‘la richiesta non può essere soddisfatta poiché il messaggio ricevuto non rispetta i requisiti di sicurezza del servizio di accesso’. Come risolvo il problema?”.

Nessuna soluzione fornita da INPS ai possessori di una carta d’identità elettronica, ma quantomeno la presa di coscienza sul fatto che effettivamente sia in corso un’anomalia per coloro che tentano l’accesso in mattinata: “Buongiorno, vi sono dei problemi che la Direzione competente sta risolvendo. Ci scusiamo per il disagio”. Impossibile, almeno per ora, conoscere l’origine dell’anomalia, ma soprattutto le tempistiche necessarie affinché il bug sia risolto.

Anche voi riscontrate problemi con carta d’identità elettronica ed il messaggio con la richiesta che non può essere soddisfatta?

