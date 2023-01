Ci sono nuovi elementi di analisi molto interessanti che possiamo prendere in esame questa mattina a proposito del Samsung Galaxy S22. La serie ha ottenuto tutto sommato un discreto successo nell’ultimo anno qui in Italia, al punto che il produttore coreano ha fatto registrare quote di mercato forse al di sopra delle aspettative. Ecco perché il rilascio di un nuovo aggiornamento rappresenti sempre e comunque una notizia sulla carta interessante, a prescindere dalle novità significative che possiamo trovare al suo interno. Vedere per credere quanto riscontrato con la patch di gennaio 2023.

Primi riscontri sui Samsung Galaxy S22 a proposito dell’aggiornamento di gennaio: svolta direttamente dagli USA

Un’altra notizia da prendere in esame con grande attenzione, dunque, dopo aver trattato proprio in queste ore sul nostro magazine la storia delle offerte di inizio anno per il top di gamma 2022. Sostanzialmente, la notizia di oggi ci dice che sia apparso sui Samsung Galaxy S22 il tanto invocato aggiornamento di gennaio, stando almeno alle novità che giungono direttamente dagli USA. Premetto che il bollettino reso ufficiale dal colosso asiatico in questi giorni anticipa un dato molto chiaro, in quanto non possiamo aspettarci rivoluzioni dopo l’installazione della patch.

Dunque, difficilmente toccheremo con mano nuove funzionalità, una volta installato l’aggiornamento di gennaio 2023 a bordo dei Samsung Galaxy S23 in commercio qui in Italia. Tuttavia, i bollettini ufficiali evidenziano che la patch sia utile per mettersi alle spalle diversi problemi riguardanti la sicurezza del modello. Ecco perché consiglio a tutti di procedere con il download nel più breve tempo possibile, appena arriverà l’apposita notifica anche qui da noi.

A voi come sta andando lo smartphone in questione negli ultimi tempi? Fateci sapere qui di seguito quali sono i primi verdetti Samsung Galaxy S22, in questo scorcio iniziale di 2023 in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com