Super offerta su Amazon per il Samsung Galaxy S22 5G nella versione nera e con caricatore incluso nella confezione di vendita. Si tratta di un ottimo prezzo che sta mandando a ruba tale smartphone Android sul famoso sito di e-commerce, non è un caso infatti che le scorte a disposizione siano ormai quasi terminate. Il consiglio che possiamo dare è di affrettare i tempi d’acquisto per riuscire ad aver questo Samsung Galaxy S22 5G ad un super prezzo.

Come sta cambiano il prezzo dei Samsung Galaxy S22 ricondizionati nel 2023: promozioni aggiornate

Promozione che fa il paio con quella di Capodanno, trattata di recente. Il prodotto si presenta nella condizione di usato, anche per questo il costo è nettamente inferiore rispetto ai soliti standard, ma è in ottimo stato, non presenta alcun tipo di problematica o usura sulla scocca. Approfondendo l’offerta si può notare come questo Samsung Galaxy S22 5G sia acquistabile al prezzo di 512,71 euro e chiaramente non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

La consegna avverrà nel giro di pochi giorni, ma qualora si notasse qualche problematica potrà essere effettuato senza alcun problema il reso, ovviamente gratuitamente. Ci sono come sempre tutte le garanzie del caso a riguardo, Amazon è il sito di e-commerce più affidabile da questo punto di vista. Dopo aver quindi menzionato il prezzo super conveniente di questo Samsung Galaxy S22, vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di questo top di gamma del 2022.

Parliamo di uno smartphone che può contare su un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, con la luce solare che non sarà più un problema. L’elemento di spicco è dato dalla fotocamera in grado di rendere unici gli scatti notturni ed il sensore principale risulta essere da 50 megapixel. Il modello in questione si presenta con una memoria interna da 128GB ed una RAM da 8GB. All’interno della confezione c’è anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica Super Rapida. Come visto parliamo di un prodotto di assoluta qualità ad un prezzo nettamente più vantaggioso, sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale offerta