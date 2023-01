Buona offerta quest’oggi su Amazon per il Samsung Galaxy S22 5G, smartphone di ultima generazione che può contare su un prezzo molto più basso sul famoso sito di e-commerce rispetto a qualche mese fa, quando ha fatto la sua prima apparizione sul mercato. Parliamo di un top di gamma del 2022, ancora attuale e di grande appeal, che si ritrova ad uno sconto super interessante proprio su Amazon. Approfondendo l’offerta odierna si può notare come questo Samsung Galaxy S22 5G nero sia disponibile al prezzo di 634 euro, potendo risparmiare qualche euro in più rispetto al suo approdo sul mercato.

Approfondimento doveroso sulla nuova offerta Amazon di Capodanno per il Samsung Galaxy S22

Altra promozione molto aggressiva, dopo quella trattata poco meno di una settimana fa. Bisogna attendere qualche giorno per riceverlo direttamente a casa propria, ma senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Tra l’altro Amazon permette anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, questo significa che la spesa sarà dilazionata nel tempo e si avrà modo di poter evitare di spendere l’intera cifra in un’unica volta. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta, intanto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche riguardanti tale top di gamma.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB... La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e...

Si parte dal display Infinity-O da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e dotato anche di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Non è da trascurare nemmeno il comparto fotografico vista la presenza di tre sensori posteriori di ultima generazione da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel, la fotocamera frontale risulta essere sempre da 10 megapixel, ma con apertura focale 2.2.

Questo Samsung Galaxy S22 può registrare video in 8K. Parliamo di un prodotto resistente all’acqua con processore Exynos 2022 supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh. Non manca ovviamente la connettività 5G. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale offerta.

Continua a leggere su optimagazine.com