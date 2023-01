Un vero e proprio giallo quello che si è venuto a creare nello scorcio iniziale del 2023, per quanto riguarda la storia dei dispositivi DAZN con account Plus. Se da un lato sul sito ufficiale della piattaforma si parla di sette modelli che possiamo registrare, con le due visioni contemporanee confermate, altri organi di informazione a dicembre hanno riportato che dal nuovo anno sarebbero state possibili quattro visioni contemporanee, divise al massimo su due reti comuni.

Cosa aveva detto l’assistenza sui dispositivi DAZN con accesso contemporaneo tramite account Plus e cosa succede oggi

Alla luce di questo mistero e della relativa confusione che si è venuta a creare online, ho deciso pertanto di contattare l’assistenza sia via email, sia su WhatsApp. Questo, poco prima di riattivare l’account in pausa nelle scorse ore. Come riportato con l’articolo pubblicato ad inizio settimana, entrambi i canali dell’assistenza hanno confermata che fosse veritiera la versione con maggiori benefici per il pubblico, ovvero quella delle quattro visualizzazioni contemporanee.

Pur essendo limitate ad un massimo di due reti, si trattava e si tratterebbe di un valore aggiunto apprezzabile per tante famiglie che condividono l’account più costoso. Il problema è sorto nel momento in cui ho riattivato l’account Plus e, come avveniva nel 2022, il sistema non consente più di due visualizzazioni in contemporanea. Anche utilizzando reti differenti. Insomma, per farvela breve, al momento alle parole fornite dall’assistenza (ho tutti gli screenshot del caso che dimostrano l’autenticità di quanto riportato in questi giorni ed oggi stesso) non stanno seguendo i fatti.

Magari la storia delle quattro visualizzazioni coi dispositivi DAZN registrati, e collegati al massimo su due reti diverse, non fa la differenza per tutti il parco clienti, ma per altri sì. Attendiamo a questo punto ulteriori riscontri dall’assistenza, con chiarimenti annessi.

