Ci sono ancora oggi alcuni nodi da sciogliere per quanto riguarda l’offerta DAZN di gennaio 2023, che a conti fatti dovrebbe fare contenti soprattutto coloro che dispongono di un abbonamento plus da 39,99 euro al mese. Dopo aver approcciato più da vicino la questione della doppia visione con TIM Vision, stando al nostro articolo di fine anno, oggi è necessario fare i conti con alcune condizioni contrattuali che stanno cambiando in meglio i vari piani.

Cambia l’offerta DAZN 2023 sui dispositivi contemporanei, ma occhio alla riattivazione dell’account

Due i punti che vanno trattati in questo frangente. Il primo, come accennato, riguarda proprio l’offerta DAZN che cambia la gestione dei dispositivi da utilizzare. Si passa da sei a sette modelli, ma soprattutto alla possibilità di guardare DAZN su quattro modelli contemporaneamente, a patto che le due coppie di dispositivi si trovino al massimo su due reti differenti. Conferme in merito dall’assistenza:

“Dal 2 gennaio la sua promo, Dazn Plus, può registrare 7 dispositivi. Potrà vedere su 4 dispositivi alla volta in contemporanea ma su due reti internet. Quindi 2 su una rete e altri 2 su un’altra rete”.

Precisazione importante, in quanto sul sito ufficiale di DAZN si menziona soltanto la storia dei sette modelli che possiamo registrare. Occhio, nel caso in cui dobbiate riattivare l’account con la ripresa della Serie A e, allo stesso tempo, avete acquistato il buono che consente di guardare due mesi ad 80 euro invece di 120 euro.

In quel caso, infatti, dovrete comunque pagare il primo mese con la quota normale di 40 euro, per poi rinnovare tra un mese con il buono per la vostra offerta DAZN: “Nel momento che riprendi l’account in data 05/01/2023 si deve effettuare un pagamento e dopo potrai riscattare il codice. Un codice viene riscattato prima della data di rinnovo”.

