Ci sono buone notizie, questo martedì, per tutti coloro che negli ultimi anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 10, alla luce dell’immediato rilascio dell’aggiornamento di gennaio. Nonostante non si tratti più di un modello di fascia alta, complice un’età non certo giovanissima, stamane stiamo assistendo alle prime segnalazioni da parte di chi ha ricevuto l’apposita notifica per procedere con il download. Un segnale chiaro, che dà continuità a quanto vi abbiamo riportato nel recente passato all’interno del nostro magazine con ulteriori contributi.

Risulta già disponibile l’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy Note 10 oggi: le ultime indicazioni

Per farvela breve, ci sono conferme sul fatto che risulti disponibile da subito l’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy Note 10 oggi, come del resto è stato confermato anche da SamMobile. Sostanzialmente, si tratta della versione firmware N970FXXS8HVL3, mentre le ultime informazioni raccolte ci dicono che l’aggiornamento risulti attualmente in fase di lancio in Svizzera. Come sempre, si prevede che la sua disponibilità si espanda in altri Paesi europei entro pochi giorni. Insomma, dovremmo aver modo di procedere con il download in Italia nel giro di una settimana circa.

Queste le tempistiche del produttore coreano nel diffondere su larga scala un nuovo pacchetto software, soprattutto quando si tratta di una patch secondaria, come stiamo riscontrando oggi con il Samsung Galaxy Note 10. Difficile aggiungere altro, anche perché il produttore asiatico al momento della pubblicazione del nostro articolo non ha ancora diffuso il bollettino ufficiale, con il quale possiamo risalire alle vulnerabilità risolte dai tecnici con l’aggiornamento mensile.

A voi sono già arrivate notifiche in merito? Staremo a vedere quale sarà l’effettivo impatto che il nuovo aggiornamento di gennaio avrà per i vari Samsung Galaxy Note 10 disponibili sul mercato.