Ci sono ulteriori informazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito del Samsung Galaxy Note 10, soprattutto in merito a coloro che sono costantemente a caccia di un nuovo aggiornamento. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla presentazione e dall’uscita ufficiale di questi modelli sul mercato, infatti, il produttore coreano è sempre stato costante nel regalare patch con frequenza costante al pubblico. Al punto che anche a settembre 2023 ci si aspettava il medesimo trattamento. Tuttavia, a partire da questo mese le cose potrebbero cambiare in peggio per il target in questione.

Arrivano cattive notizie per il Samsung Galaxy Note 10 sui nuovi aggiornamenti da settembre 2023

Sembrano lontani i tempi in cui vi parlavamo di specifici interventi degli sviluppatori per il Samsung Galaxy Note 10, stando ad esempio al nostro ultimo report che risale a febbraio. Tramite il bollettino trapelato in queste ore, in merito alla patch di settembre del colosso asiatico, possiamo dire che l’azienda abbia deciso di declassare o interrompere lo status di alcune serie per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software. Come sempre avviene in queste circostanze, il discorso vale per determinati smartphone più vecchi.

Tra questi troviamo appunto il Samsung Galaxy Note 10, come è stato riportato da SamMobile. I modelli in questione hanno fatto il loro esordio sul mercato con Android 9 integrato. Si tratta di dispositivi che, successivamente, hanno ricevuto l’aggiornamento dotato di Android 10 all’inizio del 2020, l’aggiornamento Android 11 alla fine del 2021 e l’aggiornamento Android 12 alla fine del 2022. Va aggiunto anche che il Samsung Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10+ non abbiano mai toccato con mano Android 13.

Questo vuol dire che gli aggiornamenti per il Samsung Galaxy Note 10 saranno cancellati del tutto? Non proprio, ma da adesso dovremmo limitarci alle patch ritenute indispensabili. Che ne pensate?