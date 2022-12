Si torna a parlare con insistenza di modelli come i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10, soprattutto in termini di sviluppo software. Già, perché in questo periodo storico ci sono ancora alcuni utenti ed addetti ai lavori che ipotizzano il rilascio dell’aggiornamento con Android 13 per i due modelli standard delle rispettive famiglie. In pratica, viene puntalmente ignorata la linea guida che prevede tre importanti upgrade per ogni dispositivo concepito dal produttore coreano, stando alle indiscrezioni raccolte di recente anche in Italia.

Massima attenzione alle previsioni sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 sugli aggiornamenti in uscita nel 2023

Le patch certo non sono mancate nell’ultimo periodo per le due serie, come abbiamo avuto modo di osservare con il nostro ultimo articolo a tema, ma è chiaro che ora in tanti si stiano chiedendo quali siano le prospettive per il 2023. Allo stato attuale, quali sono le previsioni più attendibili sui vari Samsung Galaxy S10 e Note 10, in relazione agli aggiornamenti 2023? Premesso che i rispettivi modelli Lite non toccheranno con mano Android 14, la regola dei tre upgrade pesanti non conoscerà eccezioni, motivo per il quale i device standard possono dimenticare una volta per tutte Android 13. Lo conferma anche SamMobile.

Per farvela breve, gli aggiornamenti di sicurezza sono l’unica cosa che possiamo aspettarci in futuro se in possesso di un telefono che appartiene alla serie dei Samsung Galaxy S10 o Note 10. Lo stesso discorso vale per i vari Galaxy S10e, Galaxy S10/S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10/Note 10 5G e Galaxy Note 10+/Galaxy Note 10+ 5G, visto che tutti questi dispositivi riceveranno aggiornamenti di sicurezza trimestrali per circa un anno.

Zero illusioni coi tanto apprezzati Samsung Galaxy S10 e Note 10, dunque, qualora dovesse esserci ancora la speranza di toccare con mano l’aggiornamento con Android 13.